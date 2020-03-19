В Україні через карантин істотно подорожчали продукти

Карантин в Україні призвів до істотного подорожчання продуктів і як відзначають фахівці, найсильніше ціни злетіли на овочі, які в народі називають "противірусними". Експерти пояснили, що відбувається з цінами на цибулю і часник в Україні.

Як повідомляється на сайті Українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва, за кілька днів цибуля виросла в ціні у два рази – з 6 до 12 гривень. Крім того, експерти повідомляють про те, що запаси хорошого лука підходять до кінця, через те, що до початку 2020 року Україна активно експортувала в країни Близького Сходу, Румунію і Молдову.

Різко підскочила й гуртова ціна на часник – ще тиждень тому він коштував від 45 гривень за кілограм, а зараз вже 50-60 гривень. Дорожчають і інші противірусні продукти – мед, настоянка прополісу і настоянка воскової молі. Зараз гуртова ціна меду тримається на рівні 25 гривень за кілограм, але експерти прогнозують підвищення ціни, через те, що на ринку почався ажіотаж. Один грам прополісу вже подорожчав у два рази й тепер за нього просять від 8 гривень.

Вартість інших овочів поки що суттєво не змінилася. Гуртова ціна на моркву коливається в межах 2-3 гривень, кілограм капусти – до двох гривень. Картопля трохи піднялася в ціні, на одну гривню, але експерти пов'язали це з тим, що запаси зменшуються, а привезти з Білорусі зараз немає можливості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що супермаркети України обмежують кількість продуктів для продажу.