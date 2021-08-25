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В Україні злетіли ціни в ресторанах: що відбувається

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Середа 25 серпня 2021 20:16
В Україні злетіли ціни в ресторанах: що відбувається В Україні в закладах харчування брак співробітників (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні кафе й ресторани зіткнулися з серйозною нестачею персоналу. Зокрема, це призвело до підвищення цін і зниження якості обслуговування.

Про це повідомляє UBR.ua.

Так, заробітна плата працівників у сфері громадського харчування за кілька років зросла на 30%.

Окрім того, коли закінчився локдаун з'ясувалося, що з громадського харчування пішла майже половина працівників. Тому лише 20% повернулися до ресторанного сектору, а решта покинули цю сферу через постійні відкриття й закриття закладів.

За словами власника Bassano Ristorante і Bassano Dolceteka (Київ) Олексія Камардіна, під час пандемії коронавірусу, багато ресторанів не виплачували заробітну плату своїм працівникам. Це і підірвало довіру до роботодавців.

Окрім того, однією зі сфер, куди переходили працівники з громадського харчування є будівництво. Також багато активно будувалися або робили ремонти, коли "сиділи на карантині". Інша частина пішла працювати кур'єрами та в кол-центри.

Тому ресторани почали активно збільшувати зарплати. Якщо рік тому можна було знайти кухаря за 700-800 грн/зміна, то зараз - 900-1200 грн/зміна.

Наступне це впав рівень сервісу, тому що ресторатори беруть на роботу людей взагалі без досвіду, "просто з бажанням працювати". У ресторанах, кав'ярнях, кафе стало дуже помітно, як деякі співробітники просто не знають, як реагувати, наприклад, на невдоволення клієнтів.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Харкова в кафе нахамили клієнтам через українську мову. Зокрема, там відмовилися обслуговувати клієнтів державною мовою, як того вимагає закон.

Також МОЗ запропонував позначати стікерами приміщення з вакцинованим персоналом.

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