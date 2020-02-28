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В Україні зміняться ціни на ключові продукти: що і коли сильно подорожчає

STYLERЖиття    28.02.2020 - 10:55
В Україні зміняться ціни на ключові продукти: що і коли сильно подорожчає
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціни на продукти можуть злетіти через аномально теплу зиму 2019-2020

Ціни на продукти в Україні можуть досить суттєво зміниться у 2020 році. Мова йде про ключові харчові продукти зі споживчого кошика кожного українця - хліб, овочі, молоко та м'ясо. Деякі групи продуктів подорожчають більше, деякі менше, але дешевше їсти ми точно не будемо. Що буде з цінами до осені 2020 - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що ключовим фактором, що впливає на зростання цін, є інфляція. Попри сприятливий прогноз від Національного банку, економічний експерт Юрія Гаврилечко вважає, що споживча інфляція в Україні становить мінімум 10-15%, пише Інформатор.

Експерт не бачить особливих причин для вибухового зростання цін, але все ж є ряд ризиків. По-перше, невідомо, що буде з урожаєм після аномальної зими, по-друге, незрозуміле питання з ринком землі. У зв'язку з цим, економіст вважає, що реальні зміни цін українців чекають не навесні, а восени 2020.

Що може подорожчати

На думку директора Асоціації постачальників і торгових мереж Олексія Дорошенка, найбільше в Україні можуть подорожчати найдешевші продукти. Експерт вважає, що варто чекати підвищення цін на такі товари:

  • овочі подорожчають на 10%,
  • хліб додасть у ціні близько 8%,
  • молоко та молочні продукти - на 5%,
  • м'ясо - на 3%.

Раніше ми писали, що в Україні значно підвищиться вартість навчання у вищих навчальних закладах. Яких спеціальностей це може торкнутися, можна прочитати в матеріалі.

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