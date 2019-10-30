В Україні зміняться ціни на ключові продукти: що подорожчає найбільше

В Україні до кінця 2019 року зміняться ціни на ряд продуктів з соціального кошика. Що найсильніше вдарить по кишені українців - м'ясо, молоко або хліб - у матеріалі Styler.

Згідно з прогнозом Олексія Дорошенка, голови асоціації постачальників торговельних мереж, до кінця року може подорожчати м'ясо, пише УНН.

Так, через скорочення виробництва свинини в Україні на 2,4%, її вартість може зрости. Але подорожчання не буде суттєвим - близько 1-1,5 гривень, вважає експерт.

А от деякі види молочних продуктів подорожчають на 2%. Це зростання буде поступовим - на 0,7-0,8% кожен місяць.

"За листопад-грудень ми побачимо десь 1,5, а щодо окремих видів молочки можливо навіть на 2% зростання", - вважає Дорошенко.

Ціни на продукти в Україні (фото: sfs.gov.ua)

На думку фахівця, найсильніше зміниться прайс на вершкове масло. Це пов'язано з підвищеним попитом на продукт за кордоном. Тобто, більше вивезуть, сильніше підвищиться ціна.

Крім того, очікується подорожчання хліба - до кінця року вартість продукту може зрости на 1-3%.

"Ми будемо бачити, подорожчання, як мінімум на 1% до кінця року на кожен вид хліба, можливо навіть більше. Окремі сорти хліба зростуть десь до 3%", - розповів експерт.

Варто зазначити, що інший експерт стверджує, що вартість м'ясних і молочних продуктів навряд чи виросте, оскільки вона вже зрівнялася з європейською. А ось гречка через малі площі посіву до січня може коштувати до 30 гривень за кілограм.