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В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Україні затвердили єдиний дизайн інтер'єру їдалень у школах та представили його перші візуалізації.

У Міністерстві розвитку громад та територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн.

Чому потрібен єдиний дизайн

Так, фахівці кажуть, що універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні у стандартному сучасному дизайні.

Рекомендації є актуальними не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.

Які варіанти дизайну

Всього у посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний та дешевший. А другий дизайн дорогий та складний.

Простий варіант

У цьому дизайні пропонують зробити підвісну стелю типу "Армстронг". Також зазначається, що стіни та колони можна пофарбувати акриловою однотонною фарбою, а для захисту від сонця на вікнах повісити жалюзі.

Окрім того, в їдальні будуть меблі з ДСП на металевому каркасі, підвісні світильники та накладні умивальники.

Також на фото можна побачити, що столи та стільчики будуть у білому кольорі.

Простий дизайн їдальні у школі (minregion)

Складний варіант

У цьому варіанті дизайну окрім фарби, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок. До того ж на колонах розмістять дерев'яні панелі.

Також меблі будуть однотонні, з екологічних матеріалів. На фото представлені столи у сірому кольорі, а стільці жовтого.

Тут замість жалюзі на вікна повісять рулонні штори.

Складний дизайн їдальні у школі (minregion)

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