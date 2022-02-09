В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)

В Україні затвердили єдиний дизайн інтер'єру їдалень у школах та представили його перші візуалізації.
У Міністерстві розвитку громад та територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн.
Так, фахівці кажуть, що універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні у стандартному сучасному дизайні.
Рекомендації є актуальними не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.
Всього у посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний та дешевший. А другий дизайн дорогий та складний.
Простий варіант
У цьому дизайні пропонують зробити підвісну стелю типу "Армстронг". Також зазначається, що стіни та колони можна пофарбувати акриловою однотонною фарбою, а для захисту від сонця на вікнах повісити жалюзі.
Окрім того, в їдальні будуть меблі з ДСП на металевому каркасі, підвісні світильники та накладні умивальники.
Також на фото можна побачити, що столи та стільчики будуть у білому кольорі.
Складний варіант
У цьому варіанті дизайну окрім фарби, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок. До того ж на колонах розмістять дерев'яні панелі.
Також меблі будуть однотонні, з екологічних матеріалів. На фото представлені столи у сірому кольорі, а стільці жовтого.
Тут замість жалюзі на вікна повісять рулонні штори.
Складний дизайн їдальні у школі (minregion)
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