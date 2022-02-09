В Украине изменят дизайн школьных столовых: как они будут выглядеть (фото)

Почему нужен единый дизайн

Так, специалисты говорят, что универсальные рекомендации помогут постепенно оформить все школьные столовые в Украине в стандартном современном дизайне.

Рекомендации актуальны не только для обычных школ, но и для учебных заведений, на базе которых организация горячего питания невозможна.

Какие варианты дизайна

Всего в пособии представлено два варианта. Первый более универсален и более дешевый. А второй дизайн дорогой и сложный.

Простой вариант

В этом дизайне предлагают сделать подвесной потолок типа "Армстронг". Также отмечается, что стены и колонны можно покрасить акриловой однотонной краской, а для защиты от солнца на окнах повесить жалюзи.

Кроме того, в столовой будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.

Также на фото можно увидеть, что столы и стульчики будут в белом цвете.

Простой дизайн столовой в школе (minregion)

Сложный вариант

В этом варианте дизайна кроме краски, на стенах появится индивидуальный графический рисунок. К тому же на колоннах разместят деревянные панели.

Также мебель будет однотонная, из экологичных материалов. На фото представлены столы в сером цвете, а стулья желтого.

Здесь вместо жалюзи на окна повесят рулонные шторы.

Сложный дизайн столовой в школе (minregion)