В Украине изменят дизайн школьных столовых: как они будут выглядеть (фото)

В Украине утвердили единый дизайн интерьера столовых в школах и представили его первые визуализации.
В Министерстве развития общин и территорий создали специальное пособие, в котором утвердили единый дизайн.
Так, специалисты говорят, что универсальные рекомендации помогут постепенно оформить все школьные столовые в Украине в стандартном современном дизайне.
Рекомендации актуальны не только для обычных школ, но и для учебных заведений, на базе которых организация горячего питания невозможна.
Всего в пособии представлено два варианта. Первый более универсален и более дешевый. А второй дизайн дорогой и сложный.
Простой вариант
В этом дизайне предлагают сделать подвесной потолок типа "Армстронг". Также отмечается, что стены и колонны можно покрасить акриловой однотонной краской, а для защиты от солнца на окнах повесить жалюзи.
Кроме того, в столовой будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.
Также на фото можно увидеть, что столы и стульчики будут в белом цвете.
Сложный вариант
В этом варианте дизайна кроме краски, на стенах появится индивидуальный графический рисунок. К тому же на колоннах разместят деревянные панели.
Также мебель будет однотонная, из экологичных материалов. На фото представлены столы в сером цвете, а стулья желтого.
Здесь вместо жалюзи на окна повесят рулонные шторы.
Сложный дизайн столовой в школе (minregion)
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