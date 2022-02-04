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У Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку: плямкала і грюкала посудом

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Рівне, П'ятниця 04 лютого 2022 21:23
У Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку: плямкала і грюкала посудом У Рівному вчителька під час уроку снідала (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку. Зокрема, цим вона збентежила дітей та їхніх батьків.

Про це у Facebook написав житель Рівного, викладач з багаторічним стажем Іван Цимбалюк.

Чоловік розповів, що побував на онлайн-уроці разом зі своєю донькою, яка навчається у 9 класі. Він залишився незадоволений тим, що почув.

Після уроку він написав емоційний допис. Він заявив, що викладачка під час уроку "сьорбала" і "чавкала" на кухні.

До того ж він заявив, що вчителька не пояснила теми уроку, а лише дала "номера параграфів на домашню роботу".

Зазначимо, що йдеться про вчительку зі школи за №15.

У Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку: плямкала і грюкала посудом

У Рівному вчителька під час уроку снідала (facebook.com/Іван Цимбалюк)

Як відреагувала вчителька

Як пише РадіоТрек, з ними зв'язалась завуч школи Ірина Верхова. Жінка передала відповідь вчительки на емоційний допис батька.

За словами викладачки, адміністрація школи опитала дітей та вони підтвердили, що урок був проведений повністю. До того ж вона сказала, що урок був розпочатий вчасно, о 8:30.

Зазначається, що шестеро школярів отримали під час уроку оцінки.

"Хочу відповісти панові Цимбалюку. Як легко спаплюжити вчителя, а найгірше, що будуть вірити вам, а не вчителю. Були підведені висновки та виставлені оцінки. Чітко визначене д/з. А те, що я "дозволяла" інколи зробити ковток чаю, тому що в мене болить горло після ковіду (лікарняний закритий 31.01), то я - людина, а не робот. Соромно повинно бути вам, людині, яка вважає себе психологом", - розповіла вчителька.

Раніше ми повідомляли, що під Вінницею директор вдарив учня по голові, бо той перешіптувався під час уроку.

Також ми писали, що на Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била хлопчика.

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