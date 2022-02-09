ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 18:25
В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото) Показали, як будуть виглядати їдальні в українських школах (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні затвердили єдиний дизайн інтер'єру їдалень у школах та представили його перші візуалізації.

У Міністерстві розвитку громад та територій створили спеціальний посібник, в якому затвердили єдиний дизайн.

Чому потрібен єдиний дизайн

Так, фахівці кажуть, що універсальні рекомендації допоможуть поступово оформити всі шкільні їдальні в Україні у стандартному сучасному дизайні.

Рекомендації є актуальними не тільки для звичайних шкіл, а й для навчальних закладів, на базі яких організація гарячого харчування неможлива.

Які варіанти дизайну

Всього у посібнику представлено два варіанти. Перший більш універсальний та дешевший. А другий дизайн дорогий та складний.

Простий варіант

У цьому дизайні пропонують зробити підвісну стелю типу "Армстронг". Також зазначається, що стіни та колони можна пофарбувати акриловою однотонною фарбою, а для захисту від сонця на вікнах повісити жалюзі.

Окрім того, в їдальні будуть меблі з ДСП на металевому каркасі, підвісні світильники та накладні умивальники.

Також на фото можна побачити, що столи та стільчики будуть у білому кольорі.

В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)Простий дизайн їдальні у школі (minregion)

Складний варіант

У цьому варіанті дизайну окрім фарби, на стінах з'явиться індивідуальний графічний малюнок. До того ж на колонах розмістять дерев'яні панелі.

Також меблі будуть однотонні, з екологічних матеріалів. На фото представлені столи у сірому кольорі, а стільці жовтого.

Тут замість жалюзі на вікна повісять рулонні штори.

В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)В Україні змінять дизайн шкільних їдалень: як вони виглядатимуть (фото)

Складний дизайн їдальні у школі (minregion)

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі батьків школярів закликали купити свічки на випадок вторгнення Росії.

Також ми писали, що у Рівному вчителька снідала під час онлайн-уроку.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022