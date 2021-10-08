В Украине изменится цена на сахар: какой она будет
Цена на сахар в Украине должна снизится в скором времени. Она будет составлять от 23 до 25 гривен за килограмм.
Об этом сообщила УНИАН аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.
Почему сахар подешевеет
Цена на сахар снизится из-за того, что в этом году в Украине урожай сахарной свеклы гораздо выше, чем был в 2020 году. А это существенно отразится на ценах в рознице.
"Сбор урожая сахарной свеклы только начался - собран урожай лишь с около 20-30 процентов посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – рассказала Литвин.
Отметим, что объем производства сахара зависит не только от валового сбора свеклы, но и от содержания сахарозы в свекле. Погодные условия в этом году были благоприятными для формирования хороших показателей сахаристости свеклы.
"Поэтому уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что сахара будет произведено больше, чем в предыдущем году, и его вполне хватит для удовлетворения внутренних потребностей без дополнительного импорта сырья", – подчеркнула аналитик.
Сколько сейчас стоит сахар в магазинах
Сейчас в рознице цена килограмма сахара стартует от 27 гривен. Это касается демократичных супермаркетов. В ближайшие месяцы прогнозируют снижение цены.
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