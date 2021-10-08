В Украине изменится цена на сахар: какой она будет

Цена на сахар в Украине должна снизится в скором времени. Она будет составлять от 23 до 25 гривен за килограмм.

Почему сахар подешевеет

Цена на сахар снизится из-за того, что в этом году в Украине урожай сахарной свеклы гораздо выше, чем был в 2020 году. А это существенно отразится на ценах в рознице.

"Сбор урожая сахарной свеклы только начался - собран урожай лишь с около 20-30 процентов посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – рассказала Литвин.

Отметим, что объем производства сахара зависит не только от валового сбора свеклы, но и от содержания сахарозы в свекле. Погодные условия в этом году были благоприятными для формирования хороших показателей сахаристости свеклы.

"Поэтому уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что сахара будет произведено больше, чем в предыдущем году, и его вполне хватит для удовлетворения внутренних потребностей без дополнительного импорта сырья", – подчеркнула аналитик.

Сколько сейчас стоит сахар в магазинах

Сейчас в рознице цена килограмма сахара стартует от 27 гривен. Это касается демократичных супермаркетов. В ближайшие месяцы прогнозируют снижение цены.