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В Україні може подорожчати популярне м'ясо: в чому причина

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Понеділок 29 серпня 2022 08:30
В Україні може подорожчати популярне м'ясо: в чому причина Фото: в Україні прогнозується зростання цін на свинину (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на популярне м'ясо - свинину в Україні може зрости найближчим часом.

Про це в інтерв'ю журналу The Ukrainian Farmer розповів директор ТОВ "Ланагропрод" Олексій Соболєв.

За його словами, якщо війна в країні триватиме - ціна на продукт буде зростати.

Причини подорожчання м'яса

Справа в тому, що ціна на свинину зросла, тому що на неї є великий попит.

"М'ясокомбінатам дуже важко знайти свинину, а замовлень на м'ясо багато. Так що свинарі будуть з прибутком", - пояснив експерт.

Також причиною є те, що під час війни закрилося багато свиноферм, відповідно м'яса в країні стало менше.

"З кількох причин: в першу чергу закрилися кордони, так що вже з Польщі контрабандну продукцію не завезеш. Плюс відпало багато свинокомплексів з окупованих територій", – зазначив Олексій Соболєв.

Водночас зменшилися надходження з підприємств Дніпропетровської, Харківської областей: представники м'ясокомбінатів туди не хочуть їхати – бояться обстрілів.

Відзначається, що на ринку вже зараз є дефіцит популярного в українців м'яса.

"На ринку є певний дефіцит свинини, відповідно є і дефіцит поросят. Отже, поросята виросли в ціні. Тому не вважаю, що хтось зважиться з нуля почати відгодівельний бізнес. А чи буде галузь розвиватися... будуватися, мабуть, мало хто ризикне – навіть у Центральній Україні, хіба що на заході", - сказав директор підприємства.

Як ми раніше писали, в Україні злетять ціни на "стратегічні" продукти.

Раніше економіст пояснив, чому українці почали витрачати більше грошей на хліб і картоплю.

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Ціни на продукти
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