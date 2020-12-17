В Україні створили програму для контролю безпеки водіння: де працює нововведення

В Україні створили програму для контролю безпеки водіння (колаж РБК-Україна)

В Україні будуть контролювати рівень безпеки дорожнього руху за допомогою нової національної програми формування культури відповідального водіння, яку запустили на сервісі водіїв "Штрафи UA".

До соціального проекту зараз активно підключаються різні міста України. Про це розповіли в компанії.

За даними сервісу, близько 70% водіїв порушують ПДР хоча б один раз на місяць. Зокрема, третина водіїв розмовляють по телефону за кермом.

"Тільки за жовтень було нараховано 340 тисяч штрафів на суму 96 млн гривень", - розповів засновник сервісу "Штрафи UA" Денис Дмитров.

За його словами, дуже важливо формувати культуру усвідомленого водіння, діючи водночас комплексно. Для цих цілей і вирішили ініціювати створення Національної програми формування культури відповідального водіння.

Зазначається, що для збору та формування статистики порушень ПДР використовується віджет, який встановлюється на сайтах адміністрацій.

Він формує статистичні дані щодо кількості та видів порушень ПДР, середньої швидкості автомобілів у місті, витраті палива, стилю водіння та інше, розраховує рейтинг безпеки руху і публікує ці дані в режимі реального часу.

Збір інформації для віджета здійснюється за допомогою функції "Безпечне водіння", яка є частиною сервісу для смартфона "Штрафи UA".

Таке оновлення доступне наразі тільки для користувачів iPhone.

Так, одними з перших до програми долучилися адміністрації Одеської та Херсонської областей, а також міста Южне. Зараз ведеться робота по реалізації проекту в Києві.

Повідомляється, що одним з найбільш поширених видів порушення у столиці є їзда смугою для громадського транспорту. Тому "Штрафи UA" розробили окремий показник для Києва. За задумом розробників, це дозволить більш чітко розуміти тенденції, аналізувати причини та покращувати ситуацію на київських дорогах.

Сервіс "Штрафи UA" запускає програму для контролю рівня безпеки дорожнього руху в різних містах (фото: safetydrive.shtrafua.com)

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