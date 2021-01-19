В Україні змінили правила продажу валюти: що про це відомо

Українцям спростили продаж та покупку валюти, і для цього Національний Банк України ввів нові правила з 17 січня. Тепер можна буде користуватися терміналами та використовувати цифрові документи у програмі "Дія".
Як повідомляється на сайті Нацбанку, нові правила вже набрали чинності, і це було потрібно для того, щоб пом'якшити правила на валютному ринку країни.
Що змінилося
Як відзначають в Нацбанку, в Україні почали працювати віртуальні валютні карти, а великим компаніям дозволили видавати витрати на відрядження в доларах і євро. Також тепер вони можуть робити великі покупки за кордоном.
Крім того, за новими правилами торгувати валютою тепер дозволено поштовим відділенням, кредитним спілкам і ломбардам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава Укрзалізниці зробив заяву про ціни на квитки у 2021 році.
А також розповідали про те, що в Україні тепер з'явилася електронна гривня.