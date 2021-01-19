В Україні змінили правила продажу валюти: що про це відомо

Українцям спростили продаж та покупку валюти, і для цього Національний Банк України ввів нові правила з 17 січня. Тепер можна буде користуватися терміналами та використовувати цифрові документи у програмі "Дія".

Як повідомляється на сайті Нацбанку, нові правила вже набрали чинності, і це було потрібно для того, щоб пом'якшити правила на валютному ринку країни.

Що змінилося

Банки та фінансові установи можуть купувати валюту у населення за допомогою терміналів самообслуговування (Після продажу валюти через платіжні термінали, гривні будуть зараховуватися на особисті поточні рахунки фізичних осіб)

Фізичні особи мають право отримувати або відправляти валюту з-за кордону з використанням цифрового паспорта в додатку "Дія" (інформація ID-карти або біометричного закордонного паспорта)

Юридичні особи отримали право купувати та продавати іноземну валюту на умовах "форвард".

Як відзначають в Нацбанку, в Україні почали працювати віртуальні валютні карти, а великим компаніям дозволили видавати витрати на відрядження в доларах і євро. Також тепер вони можуть робити великі покупки за кордоном.

Крім того, за новими правилами торгувати валютою тепер дозволено поштовим відділенням, кредитним спілкам і ломбардам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава Укрзалізниці зробив заяву про ціни на квитки у 2021 році.

А також розповідали про те, що в Україні тепер з'явилася електронна гривня.