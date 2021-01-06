В Україні з'явиться електронна гривня: у чому її особливість

В Україні з'явиться національна цифрова валюта (фото: freepik.com)

В Україні планують запустити ринок віртуальних активів і ввести цифрову національну валюту - "електронну гривню". Відповідний проект закону №3637 вже був схвалений Верховною Радою за основу в грудні.

Цей законопроект є базою, він створить правове поле для бізнесу і для громадян, розповів заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Наприклад, коли він буде проголосований у другому читанні, громадяни зможуть навіть у банку зберігати криптоактиви, наприклад біткоїн може бути в тебе на депозиті", - пояснив чиновник.

У Мінцифри також роз'яснили відмінність між Е-гривнею та іншими криптовалютами.

"Якщо, наприклад, взяти біткоїни, це щось створене людиною, яке навіть ніхто не бачив. Ніхто не несе відповідальності, ніхто не знає, як це контролювати, і це є певний феномен. А якщо ми говоримо про національну цифрову валюту, це відомо, цим проєктом займається Національний банк України, ми сприяємо, тому що це діджиталізація і цифровізація. Але ми маємо повний контроль. Навіть люди, українці, також мають певний контроль над тим, що стосується національної цифрової валюти", - сказав Борняков.

Чиновник звернув увагу, що якщо зупинити транзакцію по біткойну ніхто не може, то з національною цифровою валютою це буде можливо.

Він зазначив, що сьогодні електронна гривня поки знаходиться поза правового поля.

Також Борняков уточнив, що розраховуватися в магазинах Е-гривнею та іншими криптовалютами буде не можна.

"Згідно з Конституцією України єдиним платіжним засобом є гривня. Це була дуже наполеглива позиція НБУ, і ми з нею згодні. Це як долар - ти можеш мати долар, можеш мати євро, але не можеш прийти до крамниці й розрахуватися доларом чи євро. Але можеш мати депозитарний рахунок у банку. Хочеш робити якісь операції - міняєш на гривні. З біткоїном і іншими криптовалютами буде саме так", - розповів чиновник.

Законопроект про віртуальні активи розробило Міністерство цифрової трансформації спільно з парламентською групою Blockchain for Ukraine та іншими депутатами.

Раніше в Мінцифри назвали умову, за яким крипто-компанії зможуть легально працювати в Україні.

Нагадаємо, що 6 січня ціна біткойна вперше перевищила 35 тисяч доларів.