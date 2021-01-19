В Украине изменили правила продажи валюты: что об этом известно

Украинцам упростили продажу и покупку валюты, и для этого Национальный Банк Украины ввел новые правила с 17 января. Теперь можно будет пользоваться терминалами и использовать цифровые документы в приложении "Дія".
Как сообщается на сайте Нацбанка, новые правила уже вступили в силу и это было нужно для того, чтобы смягчить правила на валютном рынке страны.
Что изменилось
Как отмечают в Нацбанке, в Украине начали работать виртуальные валютные карты, а крупным компаниям разрешили выдавать командировочные в долларах и евро. Также теперь они могут делать крупные покупки за границей.
Кроме того, по новым правилам торговать валютой теперь разрешено почтовым отделениям, кредитным союзам и ломбардам.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава Укрзализныци сделал заявление о ценах на билеты в 2021 году.
А также рассказывали о том, что в Украине теперь появилась электронная гривна.