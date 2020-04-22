В Україні змінили правила перепризначення субсидії: у чому суть

Субсидії в Україні можна буде отримати за новими правилами. Уряд вніс зміни в правила перепризначення держдопомоги, згідно з яким претендувати на виплати можуть навіть боржники за комуналку.

Як йдеться в нормі постанови "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми", прийнятої чиновниками Кабміну, українці зможуть отримати субсидію навіть при наявності заборгованості за ЖКП в три місяці.

Раніше, якщо комунальні послуги не сплачувалися більше 2 місяців, перепризначити субсидію було неможливо.

За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, продовження критичного терміну щодо субсидій ще на місяць було прийнято через триваючий карантин через коронавирус - сьогодні обмеження продовжили по 11 травня.

Зауважимо, що раніше в міністерстві дали невтішний прогноз щодо скорочення одержувачів субсидії в наступному опалювальному сезоні. Директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявляв, що 15-20% пільговиків можуть позбавити грошової допомоги від держави на комуналку вже цієї осені.

Раніше у Держстаті повідомляли, що заборгованість українців за сплату комуналки на кінець лютого 2020 року склала 66,7 млрд грн, що на 0,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (67 млрд грн). Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні.