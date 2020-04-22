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Уряд збільшив строк заборгованості за комуналку при отриманні субсидій

Новини » Фінансова криза 2020     22.04.2020 - 14:17
Уряд збільшив строк заборгованості за комуналку при отриманні субсидій
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидію можна отримати, якщо строк заборгованості три місяці

Кабінет міністрів збільшив з двох до трьох місяців строк заборгованості за житлово-комунальні послуги, у разі якого може бути призначена субсидія. Відповідна норма міститься в постанові "Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми".

Як зазначила під час засідання уряду міністр соціальної політики Марина Лазебна, зараз діє норма, якщо прострочена заборгованість за комуналку більше двох місяців, то субсидія не перепризначається.

"Ми знаємо, що карантин продовжується, тому ми пропонуємо збільшити з двох до трьох місяців", - сказала вона.

Нагадаємо, за даними Держстату, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2020 року склала 66,7 млрд грн, що на 0,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (67 млрд грн). Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.

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