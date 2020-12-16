Як отримати компенсацію за травму на ожеледі: докладна інструкція

Як отримати компенсацію за травму на вулиці під час ожеледі та снігу (

В Україні нещодавно була моторошна ожеледь і багато громадян отримали травми на вулиці під час неприбраного снігу та льоду. Чи може людина отримати компенсацію у разі травми? Про це розповіли юристи безоплатної вторинної правової допомоги на сайті.

Конституцією України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право на відшкодування коштом держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Тут найголовніше довести вину фізичної або юридичної особи в результаті дій або бездіяльності якої ви отримали травму.

Як добитися компенсації?

Сфотографуйте місце події. На знімку має бути видно, що територія неочищена або повна льоду.

Шукайте свідків! Обов'язково візьміть їх номери телефонів.

Пошукайте камери відеоспостереження. Дуже часто на банках або магазинах є камери, які записують.

Викличте швидку допомогу. Вимагайте, щоб медики зафіксували причину травми.

Зверніться до травмпункту.

Зберігайте всі відповідні документи - довідки, лікарняні тощо.

З'ясуйте, хто несе відповідальність за ділянку, на якій сталася травма. Балансоутримувачем багатоквартирного житлового будинку, наприклад, можуть бути житлово-експлуатаційна контора (ЖЕК), житлово-будівельний кооператив (ЖБК) або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Зверніться з заявою-претензією. Направте її рекомендованим листом з повідомленням на адресу контори, що відповідає за експлуатацію ділянки, на якій ви впали. У листі слід вказати, що ви розраховуєте на компенсацію в термін до певної дати, а також додати до листа копії документів, що підтверджують викладені обставини.

Подайте позов до суду.

Якщо балансоутримувач не визнає своєї провини і відмовляється компенсувати заподіяний збиток, ви маєте право звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я (як матеріального, так і морального) на вашу зареєстрованим місцем проживання чи перебування або за місцем заподіяння шкоди.

Пам'ятайте, що Стаття 1195 Цивільного кодексу України визначає, що фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування і т. д.

Як ми раніше писали, як правильно пересуватися і уберегтися від травм під час ожеледі на вулиці.