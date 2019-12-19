В Україні зникнуть шампанське і популярні сири: у чому причина

В Україні зникнуть шампанське і популярні сири (колаж: РБК-Україна)

Скоро на полицях супермаркетів не буде звичного шампанського, коньяку і пармезану

В Україні зникнуть популярні продукти вітчизняного виробника, які ми знаємо під назвою "Шампанське" "Коньяк", сир "Фета" та багато інших. З чим пов'язані такі зміни, чим замінять продукти, і чи вплине це на їх вартість для споживача - в матеріалі Styler.

Багато хто знає, що шампанське і коньяк - це назви брендів з географічною прив'язкою. Тобто, так можуть називатися тільки напої, вироблені у певних провінціях Франції. Вироблені в інших місцях напої повинні називатися ігристе вино і бренді. Назви захищені Європейським Союзом, як географічні позначення.

Як будуть називатися сири і напої

Україні найменування дістались, як радянська спадщина, але скоро все зміниться. Змінять назви також сири пармезан, рокфор, брі. Поки ще не відомо, як вони будуть називатися. Але для фети, якою може називатися тільки сир з Греції, пропонують назву "набіл". Коньяк стане бренді, а шампанське - ігристим вином.

"Наприклад, грецький сир, сир Афіни, сир Еллада або Італійський сир. Українські підприємства будуть виробляти сири за усталеними технологіями, за якими вони і робили. Просто відбудеться зміна назви", - говорить Вадим Чагаровський, голова Союзу молочних підприємств України, пише "Сьогодні".

Чи подорожчає "коньяк" в Україні

Порушники будуть покарані штрафами від антимонопольного комітету. А виробники запевняють, що пармезан, вироблений в Україні, збереже свій смак, ціну і якість, тільки буде називатися по-іншому.

Але тепер споживач буде точно знати, що якщо він купив товар під назвою коньяк, то він був виготовлений в провінції Коньяк, і має класичний очікуваний смак.

Підприємці запевняють, що зміниться тільки назва. Але для того, щоб проінформувати українців, їм доведеться витратитися на рекламну кампанію.

В Союзі молочних підприємств повідомили, що з боку Євросоюзу буде виділено певний бюджет на надання маркетингової підтримки.

Коли будуть нові назви

Сироварів зобов'яжуть перейти на нові назви до 2023 року, а виробники алкоголю повинні будуть відмовитися від старих назв до 2026-го.

Варто відзначити, що в Україні також є свій продукт з геолокацією - це гуцульська бриндзя, яку виготовляють з овечого молока в долинах Карпат.