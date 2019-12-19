В Украине исчезнут шампанское и популярные сыры: в чем причина

В Украине исчезнут шампанское и популярные сыры (коллаж: РБК-Украина)

Скоро на полках супермаркетов не будет привычного шампанского, коньяка и пармезана

В Украине исчезнут популярные продукты отечественного производителя, которые мы знаем под названием "Шампанское" "Коньяк", сыр "Фета" и многие другие. С чем связаны такие перемены, чем заменят продукты, и повлияет ли это на их стоимость для потребителя - в материале Styler.

Многие знают, что шампанское и коньяк - это названия брендов с географической привязкой. То есть, так могут называться только напитки, произведенные в определенных провинциях Франции. Произведенные в других местах напитки должны называться игристое вино и бренди. Названия защищены Европейским Союзом, как географические указания.

Как будут называться сыры и напитки

Украине наименования достались, как советское наследие, но скоро все изменится. Изменят названия также сыры пармезан, рокфор, бри. Пока еще не известно, как они будут называться. Но для феты, которой может называться только сыр из Греции, предлагают название "набел". Коньяк станет бренди, а шампанское - игристым вином.

"Например, сыр греческий, сыр Афины, сыр Эллада или сыр Итальянский. Украинские предприятия будут производить сыры по устоявшимся технологиям, по которым они и производили. Просто произойдет смена названия", - говорит Вадим Чагаровский, председатель Союза молочных предприятий Украины, пишет "Сегодня".

Подорожает ли "коньяк" в Украине

Нарушители будут наказаны штрафами от антимонопольного комитета. А производители уверяют, что пармезан, произведенный в Украине, сохранит свой вкус, цену и качество, только называться будет по-другому.

Но теперь потребитель будет точно знать, что если он купил товар под названием коньяк, то он был произведен в провинции Коньяк, и имеет классический ожидаемый вкус.

Предприниматели уверяют, что изменится только название. Но для того, чтобы проинформировать украинцев, им придется потратиться на рекламную кампанию.

В Союзе молочных предприятий сообщили, что со стороны Евросоюза будет выделен определенный бюджет на оказание маркетинговой поддержки.

Когда будут новые названия

Сыроделов обяжут перейти на новые названия до 2023 года, а производители алкоголя должны будут отказаться от старых названий до 2026-го.

Стоит отметь, что в Украине также есть свою продукт с геолокацией - это гуцульская брындзя, которую изготавливают из овечьего молока в долинах Карпат.