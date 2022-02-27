16 дітей загинуло після вторгнення РФ до України, - Ляшко

В Україні за чотири дні агресії загинуло шістнадцять дітей. Медики боролися за їхнє життя, проте врятувати їх не вдалося.

"Четверту добу більшість людей не виходить з лікарень, з операційних, цілодобово надаючи і оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалося", - розповів голова МОЗ.

Ляшко назва російську армію терористами.

"Це результати того, що робила російська армія, яку не можна назвати армією. Оскільки по медиках, по дітях, по школах, по дитячих садочках стріляє не армія, а терористи. Я вчергове заявляю - це не армія, це терористи", - заявив Віктор Ляшко.