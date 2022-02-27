В Україні відбувається справжня народна війна. Ми не зупинимося, - Кулеба

В МЗС заявили, що в Україні зараз відбувається справжня народна війна проти окупанта. І український народ налаштований на запеклу боротьбу.

"Зараз в Україні відбувається справжня народна війна. Україна не впаде. Ми не зупинимося та не втомимося.

Ми налаштовані на запеклу боротьбу - стільки, скільки це буде потрібно, аби захистити свою землю та людей", - заявив головний дипломат країни.

Пост міністра отримав значний відгук від користувачів Twitter. Ось що вони пишуть в коментарях: