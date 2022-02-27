ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні відбувається справжня народна війна. Ми не зупинимося, - Кулеба

Новость на русском →
Неділя 27 лютого 2022 17:55
В Україні відбувається справжня народна війна. Ми не зупинимося, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В МЗС заявили, що в Україні зараз відбувається справжня народна війна проти окупанта. І український народ налаштований на запеклу боротьбу.

Таку заяву зробив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

"Зараз в Україні відбувається справжня народна війна. Україна не впаде. Ми не зупинимося та не втомимося.

Ми налаштовані на запеклу боротьбу - стільки, скільки це буде потрібно, аби захистити свою землю та людей", - заявив головний дипломат країни.

Пост міністра отримав значний відгук від користувачів Twitter. Ось що вони пишуть в коментарях:

  • Ми не втомимось, ми станемо тільки сильнішими!
  • Не здайте Україну на цих перемовинах.... Тримаймося гідно!
  • Не ведіться на погрози карлика. Швидше за все, блефує.
  • Росія повинна підти на**й зі всієї нашої території

Раніше Віктор Ляшко заявив, що в Україні з часу вторгнення російських військ на територію України загинуло вже 16 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні
Найкращі Instagram-акаунти фотографів, які чесно показують війну в Україні