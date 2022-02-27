ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине идет настоящая народная война. Мы не остановимся, - Кулеба

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 17:55
В Украине идет настоящая народная война. Мы не остановимся, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В МИД заявили, что в Украине сейчас происходит настоящая народная война против оккупанта. И украинский народ настроен на ожесточенную борьбу.

Такое заявление сделал Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины.

"Сейчас в Украине происходит настоящая народная война. Украина не упадет. Мы не остановимся и не устанем.

Мы настроены на упорную борьбу - столько, сколько это потребуется, чтобы защитить свою землю и людей", - заявил главный дипломат страны.

Пост министра получил значительный отклик от пользователей Twitter. Вот что они пишут в комментариях:

  • Мы не устанем, мы станем только сильнее!
  • Не сдайте Украину на этих переговорах... Держимся достойно!
  • Не ведитесь на угрозы карлика. Скорее всего, блефует.
  • Россия должна пойти на**й со всей нашей территории

Ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине со времени вторжения российских войск на территорию Украины погибли 16 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине