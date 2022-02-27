В Украине идет настоящая народная война. Мы не остановимся, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
В МИД заявили, что в Украине сейчас происходит настоящая народная война против оккупанта. И украинский народ настроен на ожесточенную борьбу.
Такое заявление сделал Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины.
"Сейчас в Украине происходит настоящая народная война. Украина не упадет. Мы не остановимся и не устанем.
Мы настроены на упорную борьбу - столько, сколько это потребуется, чтобы защитить свою землю и людей", - заявил главный дипломат страны.
Пост министра получил значительный отклик от пользователей Twitter. Вот что они пишут в комментариях:
- Мы не устанем, мы станем только сильнее!
- Не сдайте Украину на этих переговорах... Держимся достойно!
- Не ведитесь на угрозы карлика. Скорее всего, блефует.
- Россия должна пойти на**й со всей нашей территории
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