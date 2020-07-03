Не в'язниця, так арешти: в Україні за п'яне водіння хочуть знову змінити покарання

В Україні за п'яне водіння хочуть ввести арешти (фото: freepik.com)

МВС України просить крім штрафів для п'яних водіїв дозволити адмінарешти на 15 діб

В Україні скасували покарання у вигляді тюремного ув'язнення за п'яне водіння. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, і після набрання чинності нетверезих водіїв не будуть позбавляти волі.

Таким чином, водіїв напідпитку за кермом знову каратимуть за ст. 130 КУпАП, яка передбачає штраф і позбавлення прав.

В МВС України підтримали рішення президента, проте запропонували ще один спосіб карати за п'яне водіння. Про це 3 липня йдеться на сайті міністерства.

Як зазначають правоохоронці, процедура оформлення даного порушення в рамках кримінального проступку складна і займає близько 6-8 годин.

При цьому на адміністративну процедуру потрібно часу максимум 3 години.

П'яна їзда карається штрафом в розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.

Якщо водій знову сів за кермо у нетверезому стані, сума збільшується до 51 тисячі гривень, із забороною керувати авто на строк від 2 до 3 років.

У МВС вважають, що таких штрафів і позбавлення водійського посвідчення недостатньо. У міністерстві запропонували ввести адміністративний арешт на 15 діб за повторне порушення, вчинене протягом року.

Нагадаємо, що допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

Раніше повідомлялося, що 1 липня підняли розмір штрафів за водіння в нетверезому стані.

Крім того, МВС підготувало законопроект, який передбачає збільшення розміру штрафів за перевищення швидкості.

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Автор: Володимир Костирін