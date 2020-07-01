Камери автофіксації штрафуватимуть не тільки за швидкість: що додали

Камери автофіксації будуть штрафувати за інші порушення (колаж: РБК-Україна)

Функціонал камер автоматичної фіксації порушень ПДР розширили з 1 липня

Камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху з 1 липня будуть реєструвати не тільки перевищення швидкісного режиму, але і проїзд на червоне світло, і за їзду по смузі для автобусів і тролейбусів. У перспективі впровадження ще однієї функції - штрафи за розмови по мобільному за кермом.

"З 1 липня ми запускаємо й інші функції системи: почнемо контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду по смузі для громадського транспорту", - розповів заступник голови МВС Антон Геращенко в інтерв'ю РБК-Україна.

Таким чином, в Україні готуються до повномасштабного впровадження камер автоматичної фото- і відеофіксації.

Тим часом, бажаючих поганяти зменшились. За словами Геращенко в Facebook, вже на другий день роботи камер відеофіксації порушень скоротилася на 40%.

Радник глави МВС Іван Варченко каже, що у перспективі й інші види порушень. Але поки це тільки предмет обговорень.

"Закон передбачає можливість фіксувати в автоматичному режимі різні види порушення. Аж до розмови по телефону за кермом. Але це поки тільки обговорюється", - розповів Варченко, пишуть Вести.

Зазначимо, що камери будуть фіксувати інші порушень (крім швидкості) поки що в тестовому режимі. Тобто штрафи за них приходити поки не будуть.

Всього на дорогах України зараз працює 115 приладів, а вимірювання буде здійснюватися на 209 ділянках. Значна частина - в Києві і області.

У цілому по Україні в найближчі два роки планують поставити 1200 камер в небезпечних місцях. А сама система автофіксації розрахована на 6 тисяч камер.

Раніше ми писали про найбільш сенсаційні порушення ПДР, які зняли камери автофіксації.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко