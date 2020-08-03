В Україні хочуть встановити рамки молодості: навіщо це потрібно

Молодь в Україні (фото: freepic.com)

В Україні хочуть скоротити вік, до якого людина вважається молодою

В Україні хочуть скоротити "терміни молодості". Це означає, що вік, до якого зараз вважається людина молодою обмежать до 29 років. Раніше людина вважалася молодою до 35 років. Зазначимо, що наприклад, в Євросоюзі молоддю вважаються люди від 15 до 24 років.

На цей час Верховна Рада вже затвердила поданий законопроект "Про основні аспекти молодіжної політики". Автори цієї ідеї вважають, що в нашій країні вікові рамки повинні бути однаковими з підходом ООН.

Як повідомляє колишній міністр спорту та молоді Ігор Жданов, в Стратегії Європейського Союзу молодими визнано людей у віці від 13 до 30 років. Заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М У. Птухи Олександр Гладун пояснив, для чого позначаються ці вікові рамки.

"Така вікова класифікація пов'язана з наданням пільг людям цього віку у рамках молодіжного житлового кредитування. Зниження віку для молоді до 29 років призведе до того, що скоротяться бюджетні витрати на пільги для цієї категорії", - розповів Олександр Гладун виданню "Експрес.онлайн".

За словами Гладуна, в нашій країні з боку держави немає особливих преференцій у бік молоді, тому зниження віку не вплине ні на що.

Як ми раніше писали, в Україні хочуть знизити офіційний вік молоді до 29 років.