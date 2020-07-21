В Україні хочуть знизити офіційний вік молоді до 29 років

Фото: молода дівчина (freepik)

Парламент ухвалив за основу відповідний проект закону №3718

Верховна рада ухвалила за основу у першому читанні законопроект №3718 про основні засади молодіжної політики. Цей документ пропонує зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 265 парламентарів.

Автори проекту закону пояснюють, що чинне законодавство встановлює широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), а це призводить до розпорошення обмежених ресурсів на розв'язання питань великої кількості груп молоді різного віку.

На думку парламентарів, зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей у перехідний період, протягом якого молодь найбільше потребує підтримки.

У пояснювальній записці підкреслюється, що підхід до визначення поняття "молодь" в Україні не збігається з підходом ООН, відповідно до якого молоддю вважають людей віком 15-24 роки. У Стратегії Європейського союзу вікові рамки встановлені на рівні 13-30 років.

Крім того, цей закон пропонує створити Нацраду з питань молоді при Кабінеті міністрів, передбачає розширення мережі молодіжних центрів та запровадження молодіжних працівників на місцях для ефективної молодіжної роботи.

Також створюється Український молодіжний фонд, який видаватиме гранти на підтримку ідей, ініціатив та проектів молоді, а також інституційні гранти.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Канада і Україна планують підписати двосторонню угоду про мобільність молоді, яка полегшить можливість працевлаштування за кордоном.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань молоді та спорту рекомендував Кабміну затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки.