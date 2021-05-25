У київській хрущовці "поселили" тисячу людей: як працює схема

У звичайній квартирі в Києві виявили відразу 1000 прописаних осіб. Ця квартира-мурашник знаходиться по вулиці Максима Берлінського і її площа становить всього 30 квадратних метрів.

Як розповів депутат Костянтин Усов, подібних мурашників в столиці більше сотні й це окремий і напівлегальний бізнес. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook Facebook.

За словами депутата, ще одна подібна квартира була виявлена по вулиці Кудряшова. У ній виявилося прописаних 740 осіб.

"Це окремий, напівлегальний бізнес. Його наслідки для держави - збільшення нелегальних мігрантів, узаконення іноземних кримінальних елементів і представлення їм права постійного проживання в Україні, а також записування в "кияни" жителів інших регіонів", - підкреслив Усов.

Він зазначив, що діти таких жителів займають місця в дитячих садках і школах, а вони самі отримують пільги – соціальні, медичні та транспортні. Їхні голоси використовують для маніпуляції на виборах, такі мешканці створюють додаткове навантаження на бюджет, і така реєстрація створює додаткові проблеми при мобілізації призовників.

Депутат пояснив, що в чинному законодавстві немає обмеження за кількістю реєстрацій на одній площі. І немає норм, які б зобов'язували людину проживати за адресою реєстрації. Єдиний вихід з такої ситуації, на думку Усова, загальне скасування прописки та прив'язка всіх адміністративних сервісів до фактичного місця проживання.

Найближчим часом планується повна перевірка таких квартир-мурашників на предмет отримання соціальної допомоги, кількість прописаних дітей, оплати за комунальні послуги й в ситуації з іноземцями – чи є у них відповідні документи.