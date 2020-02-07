Більше 13 тисяч українців нелегально працювали у Польщі в 2019 році

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Серед 14,7 тисяч нелегально працюючих іноземців у Польщі, 13,3 тисячі - українці

В 2019 році польські прикордонники виявили понад 13 тисяч українців, які нелегально працювали на території Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що в минулому році в Польщі було виявлено понад 14,7 тисячі іноземців, які працювали нелегально. Більшість з них становили українці - 13,3 тисячі осіб, грузини - 476, молдавани - 326 та білоруси - 243.

Також польські прикордонники відзначили, що в минулому році були зафіксовані 26,6 тисячі іноземців, які порушили правила перебування в країні.

Раніше РБК-Україна писало, що кількість відмов громадянам України у в'їзді до Польщі в 2019 році склало 58,5 тисячі. Цей показник на 25% перевищує кількість відмов у 2018 році (було 46,7 тисячі). Абсолютна більшість відмов було видано на наземному кордоні.

Також повідомлялося, що протягом 2019 року знижувалася зацікавленість українців в роботі за кордоном за винятком пошуку роботи в Німеччині. Зниження інтересу до виїзду на роботу за кордон сприяло зміцнення гривні.