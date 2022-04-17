ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Третя хвиля загальної мобілізації: що означає і кого призивають

Новость на русском →
Неділя 17 квітня 2022 15:55
Третя хвиля загальної мобілізації: що означає і кого призивають Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні з моменту вторгнення РФ на нашу територію було оголошено про загальну мобілізацію. Вона передбачає чотири хвилі, в кожну з яких призиваються певні категорії громадян.

Що таке третя хвиля мобілізації, кого можуть призвати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Яка зараз хвиля мобілізації

Перша хвиля мобілізації розпочалася одразу після вторгнення, тобто 24 лютого. А 15 березня в Генштабі заявили про початок другої хвилі.

7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про початок третьої хвилі. Однак Генштаб інформацію не підтвердив.

Тобто наразі в Україні друга хвиля мобілізації.

Кого призивають в кожну з хвиль мобілізації

  • В першу хвилю призивають колишніх військовослужбовців, які мають бойовий досвід, ветеранів АТО та ООС, контрактників віком до 40 років
  • В другу хвилю - військовослужбовці, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.
  • В третю хвилю - офіцери запасу, тобто військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів.
  • В четверту хвилю мобілізації - всі жителі країни, які не мають вікових і фізичних обмежень.

Коли може початися третя хвиля

Третя хвиля мобілізації може розпочатися після відповідного рішення Міністерства оборони та Генерального штабу, якщо буде така необхідність. Все залежить від розвитку воєнних подій в Україні.

Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення. Тобто закінчитися вона може 24 травня. Якщо ж війна в Україні триватиме, мобілізація продовжуватиметься.

Раніше ми писали, що робити, якщо на повістці є примітка "доброволець".

Читайте РБК-Україна в Google News
мобилизация в Украине
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку