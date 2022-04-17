Третя хвиля загальної мобілізації: що означає і кого призивають
В Україні з моменту вторгнення РФ на нашу територію було оголошено про загальну мобілізацію. Вона передбачає чотири хвилі, в кожну з яких призиваються певні категорії громадян.
Що таке третя хвиля мобілізації, кого можуть призвати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Яка зараз хвиля мобілізації
Перша хвиля мобілізації розпочалася одразу після вторгнення, тобто 24 лютого. А 15 березня в Генштабі заявили про початок другої хвилі.
7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про початок третьої хвилі. Однак Генштаб інформацію не підтвердив.
Тобто наразі в Україні друга хвиля мобілізації.
Кого призивають в кожну з хвиль мобілізації
- В першу хвилю призивають колишніх військовослужбовців, які мають бойовий досвід, ветеранів АТО та ООС, контрактників віком до 40 років
- В другу хвилю - військовослужбовці, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.
- В третю хвилю - офіцери запасу, тобто військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів.
- В четверту хвилю мобілізації - всі жителі країни, які не мають вікових і фізичних обмежень.
Коли може початися третя хвиля
Третя хвиля мобілізації може розпочатися після відповідного рішення Міністерства оборони та Генерального штабу, якщо буде така необхідність. Все залежить від розвитку воєнних подій в Україні.
Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення. Тобто закінчитися вона може 24 травня. Якщо ж війна в Україні триватиме, мобілізація продовжуватиметься.
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