В Україні хочуть контролювати ціни: експерт назвав підводні камені для покупців

На думку експерта, держава не може вплинути на зростаючі ціни на продукти. Експерт згадав цілу систему з контролю цін, яка "займалася збором хабарів".

"Крім ситуації з аномальною кризою, коли все розкуповують, держава може щось зробити з цінами. Я чув цю мантру ще з часів Азарова, який постійно то капусту, чи то картоплю регулював. Я пам'ятаю, як була ціла машина побудована з контролю над цінами, цінова інспекція. До того моменту як її ліквідували після 2014 року, це був один з найпотужніших органів зі збору хабарів з бізнесу в країні", - згадує Кухта.

Економіст також вважає, що цей апарат призвів тільки до негативних наслідків для покупців.

"Нічого вони не регулювали. Капуста як скакала на ринку, так і скакала. Але хабаря бізнес носив щомісяця. Після того як її (інспекцію - ред.) ліквідували, ціни почали менше стрибати", - сказав він.

Також Кухта повідомляє, що особливої потреби в контролі цін державою вже немає. У розвинених країнах від цього органу давно відмовилися. Але є випадки, коли цей апарат необхідний.

"Іноді держава може втручатися - коли, наприклад, гуманітарна катастрофа в зоні стихійного лиха, не вистачає води, і починають задирати ціни - тоді це можна швидко відрегулювати, і то на кілька днів. Це лише кризовий інструмент", - сказав він.