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В Україні хочуть контролювати ціни: експерт назвав підводні камені для покупців

Автор: Анна Кисельова

Контроль цін державою в Україні не може позитивно для покупців вплинути на зростання цін. Таку думку висловив економіст Павло Кухта. Він вважає, що контроль цін державою призвів у минулому тільки до постійних стрибків цін, але ніяк до їх стабільності.

Про це фахівець заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку експерта, держава не може вплинути на зростаючі ціни на продукти. Експерт згадав цілу систему з контролю цін, яка "займалася збором хабарів".

"Крім ситуації з аномальною кризою, коли все розкуповують, держава може щось зробити з цінами. Я чув цю мантру ще з часів Азарова, який постійно то капусту, чи то картоплю регулював. Я пам'ятаю, як була ціла машина побудована з контролю над цінами, цінова інспекція. До того моменту як її ліквідували після 2014 року, це був один з найпотужніших органів зі збору хабарів з бізнесу в країні", - згадує Кухта.

Економіст також вважає, що цей апарат призвів тільки до негативних наслідків для покупців.

"Нічого вони не регулювали. Капуста як скакала на ринку, так і скакала. Але хабаря бізнес носив щомісяця. Після того як її (інспекцію - ред.) ліквідували, ціни почали менше стрибати", - сказав він.

Також Кухта повідомляє, що особливої потреби в контролі цін державою вже немає. У розвинених країнах від цього органу давно відмовилися. Але є випадки, коли цей апарат необхідний.

"Іноді держава може втручатися - коли, наприклад, гуманітарна катастрофа в зоні стихійного лиха, не вистачає води, і починають задирати ціни - тоді це можна швидко відрегулювати, і то на кілька днів. Це лише кризовий інструмент", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз по зростанню цін на продукти у 2021 році.

Раніше ми писали, що на українських ринках стали продавати фальсифікат під виглядом домашньої продукції. Які товари підробляють найчастіше – читайте в нашій статті.

До цього ми писали, що у 2021 році істотно зросте ціна на головний базовий продукт на українському столі.

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Новини України цены на продуктыекономіка
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