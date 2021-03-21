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Продукти дорожчатимуть: тривожний прогноз економіста по зростанню цін в Україні

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 14:56
Продукти дорожчатимуть: тривожний прогноз економіста по зростанню цін в Україні В Україні ціни на продукти в 2021 році зростуть на 7% (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Ціни на продукти в Україні за минулий рік зросли на 7,5%. Протягом наступних 12 місяців їх вартість продовжить рости, але вже іншими темпами. Що і на скільки подорожчає – розповів аналітик Сергій Родлер.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Як виростуть ціни

Експерт зазначив, що оскільки економіка почала помалу відновлюватися, а населення нарощує споживання, зростання цін за підсумками року цілком здатне перевищити 7%.

У держбюджеті 2021 року інфляція закладена на рівні 7,3%, так що є всі шанси на те, що цей показник перевищено не буде. Очікується, що зростання цін буде особливо відчутним в цінах на автомобільне паливо, тарифи ЖКГ та вартості харчових продуктів.

Фахівці й раніше повідомляли, що найближчим часом повинні зрости ціни на нафтопродукти, з квітня може подорожчати газ і електроенергія, а вартість продовольчих товарів збільшується з кінця минулого року рекордними темпами.

Які заходи вживає влада

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує підписати меморандум з великими мережами про збереження існуючого рівня цін на соціально значущі продукти. При цьому експортні обмеження вводити не плануються. Про це повідомив голова міністерства Ігор Петрашко.

"Зараз ми працюємо... над співпрацею з ритейлерами, продавцями, дистриб'юторами для того, щоб забезпечити стабілізацію цін на соціально значущі продукти для людей. Україна – велика експортна країна. Ми багато експортуємо, але ми також хочемо бути впевненими, що для людей буде доступний ряд продуктів", – сказав міністр.

Раніше ми писали, що на українських ринках стали продавати фальсифікат під виглядом домашньої продукції. Які товари підробляють найчастіше – читайте в нашій статті.

До цього ми писали, що у 2021 році істотно зросте ціна на головний базовий продукт на українському столі.

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