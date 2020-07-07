Україні загрожує серйозне лихо через зміни клімату: метеорологи оновили прогноз

Синоптики кажуть, що через зміни клімату в Україні, кількість опадів та їх інтенсивність буде збільшуватися. Крім того, вони будуть більш руйнівними, і до цієї ситуації нам доведеться звикати.

Збільшення кількості опадів метеорологи спостерігають протягом останніх десятиліть. І пов'язано це, за словами завідувачки відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух з інтенсивністю конвенції", пише Obozrevatel.

Метеоролог пояснює, що причина в підвищенні температури в помірних широтах, де досить багато вологи. Це призводить до утворення потужних хмар, виникають шквали, став частіше випадати град, а його розміри - крупніше.

Цікаво, що в Україні температура підвищується швидше, ніж у цілому в Європі. Тому зміни у нас могутніше й інтенсивніше, і така тенденція зберігатиметься в майбутньому.

При цьому збільшиться не тільки сила опадів, але і тривалість бездощового періоду.

Синоптики кажуть, що найнебезпечнішим в Україні буде залишатися Карпатський регіон, адже саме тут розвиваються потужні конвективні хмари. Але підтоплення і потужні опади ймовірні по всій країні.

"Якщо ми говоримо про можливі підтоплення і інтенсивні опади, то вони будуть спостерігатися на всіх територіях", - розповіла Балабух і додала, що ще одна загроза таких явищ - їх складно прогнозувати, а отже підготуватися до руйнівних наслідків.

Зазначимо, що смерчі, про які ми раніше чули лише у зведеннях зарубіжних новин, стають все звичніше для нашої країни. Так, у червні смерч під Херсоном зруйнував будинки і вирвав дерева.

А синоптики стали прогнозувати не тільки грози і шквали, але і ймовірність смерчів. Так, Наталка Діденко каже, що 7 липня через сильні перепади температури на Заході і Сході є вірогідність таких явищ.

Раніше ми писали, що частину України затопить 7-9 липня. Рятувальники і синоптики розповіли, які області постраждають від шторму.

Також фахівці назвали більше ніж 10 причин, крім вирубки лісів, чому затопило Карпати.