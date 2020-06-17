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Смерч під Херсоном зруйнував будинки і вирвав дерева: відео гігантської стихії

STYLERЖиття    17.06.2020 - 13:56
Смерч під Херсоном зруйнував будинки і вирвав дерева: відео гігантської стихії
Під Херсоном пронісся величезний смерч (фото: wikipedia.org)

У Херсонській області руйнівний смерч зняли на відео

У Херсонській області пронісся гігантський смерч, від якого найбільше постраждало смт Сиваське у Новотроїцькому районі. Менше ніж за 10 хвилин стихії вдалось завдати сильних пошкоджень більше ніж десяти будинкам і викорчувати віковічні дерева.

У деяких будинках з 12-ти пошкоджених навіть повністю знесло дахи. Руйнування дуже серйозні, йдеться в сюжеті місцевого каналу VTVPlus.

У Сиваському кажуть, що такого в них ніколи було. За словами місцевого жителя Олександра, "навіть дід не розповідав про таке". Чоловік розповідає, що смерч з'явився зовсім несподівано з чорної хмари.

"Усе літало й тріщало", - говорить ще один очевидець.

Доктор географічних наук Ігор Пилипенко каже, що смерчі виникають на стику "чогось дуже холодного з дуже теплим". І причина цього в глобальному потеплінні. Тому, підкреслює експерт, потрібно закладати ці зміни в будівництво житла.

В Херсонській області смерч наробив біди (відео: YouTube/VTVPlus)

Зазначимо, що про вірогідність таких явищ як смерчі, наприкінці минулого тижня попереджала Наталка Діденко. Синоптик розповіла, що такі руйнівні стихії можуть виникати через різкі контрасти температур на території України.

А ось 13 червня величезний смерч пронісся під окупованим Донецьком.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України смерч
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