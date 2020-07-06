Україну накриє зливами і затяжним похолоданням: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться вже на Івана Купала, 7 липня

Погода в Україні почне змінюватися з приходом атмосферного фронту вже 7 липня, на Івана Купала. В країні очікуються сильні грози, зливи, град, шквальний вітер, різко похолодає. Такі зміни торкнуться спочатку Заходу, але надалі прохолода пошириться по країні. Про це свідчать дані синоптиків Українського гідрометцентру та Наталки Діденко.

Як пише Діденко в Facebook, дощі в більшості областей України 7 липня можуть переходити в сильні зливи, під час грози можливі шквали і град. А якщо враховувати контраст температур з Заходу до Сходу - від +18 до +38 градусів, вірогідні смерчі.

Сильна спека залишиться на Сході - від +30 до +38 градусів, на Заході похолоднішає до +18+23 градусів. А ось на Півночі - від +24 до +29 градусів.

У Києві в ніч на Івана Купала буде сухо, тепло і зоряно, +20+22 градуси. А вдень прийдуть дощі з грозами, можливі сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря коливатиметься близько +29 градусів.

"В середу, 8-го липня, в Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів знизяться до +22 градусів. Сильна спека на Півдні та Сході України ослабне 9-10 липня", - пише синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що ймовірність дощів і гроз 7 липня буде найнижчою на Сході і південному сході, а на Заході можливі зливи.

Погода в Україні 7 липня (фото: meteo.gov.ua)

8 липня атмосферний фронт переміститься на Північ, Центр, частину Півдня (крім Криму, Одеської та Миколаївської областей) та Сходу (крім Луганщини). На Півночі і Заході +21+24, по лінії Суми - Кропивницький - Одеса від +25+27, на інших територіях все ще спека +32+36 градусів.

У четвер, 9 липня, дощі, лише на Сході, а зниження температури до +27+31 добереться і до південного сходу, на інших територіях +20+27 градусів.

Погода в Україні 8 і 9 липня (фото: meteo.gov.ua)

10 липня встановиться помірно-тепла сонячна погода без опадів. Температура від +22 до +31 (чим південно-східніше, тим тепліше).

А ось у суботу, 11 липня, в Україні знову почне підвищуватися температура, причому по всій країні. Дощі малоймовірні, а повітря прогріється від +26 до +33 градусів.

Погода в Україні 10 і 11 липня (фото: meteo.gov.ua)

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Автор: Светлана Мащенко