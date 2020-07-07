Частину України затопить: які області постраждають від шторму

На Україну насувається шторм (колаж: РБК-Україна)

В Україну рухається ненасна погода

В Україні сьогодні, 7 липня, різко погіршиться погода. Рятувальники ДСНС дали штормове попередження по Півночі, Центру і частині південних областей. А в Укргідрометцентрі попередили, що на Заході знову підніметься рівень води.

Так, згідно з інформацією ДСНС, грози та пориви вітру до 15-20 м/с вдень 7 липня вдень доберуться з Заходу до Київської області, північних, центральних, а також Одеської та Миколаївської областей.

"При грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с (I рівень небезпеки)", - сказано в повідомленні.

А в пресслужбі Українського гідрометцентру попередили, що 7-8 липня через опади на річках Карпатського регіону відбудеться підйом води. Рівень підвищиться в таких водоймах:

Прут та Серет на 0,2-0,7 м;

Річки Закарпаття - на 0,3-1,0 м, а на малих водотоках швидкоплинне підвищення води на 0,5-1,0 м;

Сян, Дністер (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 м, можливий вихід води на заплаву.

В місцях сильних злив можливе стік води зі схилів з затопленням низин, особливо в населених пунктах. А в горах висока ймовірність селевих потоків і зсувів.

Крім того загроза затоплення будівель та споруд висока на річці Стрв'яж біля села Луки Самбірського району.

Також 7-9 липня очікується затоплення річки Прип'ять у створі поста Річиця, а на річці Вижівка у створі поста Стара Вижівка можливе затоплення присадибних ділянок населених пунктів Ратнівського та Старовижівського районів Волинської області.

А ось синоптик Наталка Діденко напередодні попереджала, що контраст температур з Заходу до Сходу - від +18 до +38 градусів може призвести до смерчів.

Раніше фахівці назвали понад 10 причин, крім вирубки лісів, чому затопило Карпати.

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Автор: Светлана Мащенко