Україні загрожує дефіцит картоплі: продавати будуть навіть кормові сорти

Урожай картоплі у 2021 році дуже низький. Експерти стверджують, що нинішня картопля виросла невеликою – до 30 міліметрів у діаметрі. Картоплю такого розміру зазвичай передають на крохмаль, згодовують худобі або залишають для посадки на наступний рік.

Частина врожаю почала псуватися ще влітку - картопля через проливні дощі просто почала гнити прямо в землі. Якість картоплі і її зовнішній вигляд в цьому році теж знизилися, і фермери змушені опускати ціни на цей овоч.

У південних областях в кінці літа фермери намагалися продати усю картоплю швидше і дешевше, через те, що зберігати її було неможливо.

Експерти стверджують, що в цілому на цінах на картоплю це поки не відіб'ється. І є ще надія на урожай в північних регіонах країни. Там найближчим часом почнуть збирати пізні сорти картоплі.

І тільки після цього стане зрозуміло - чи вистачить української картоплі в цьому році або все ж таки доведеться докуповувати імпортну. А це може викликати зростання цін на картоплю в торгових точках.