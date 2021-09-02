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Украине грозит дефицит картофеля: продавать будут даже кормовые сорта

Автор: Анна Шиканова

В Украине осенью прогнозируют дефицит картофеля. В торговые сети могут привезти даже неликвид и кормовые сорта.

Что происходит с самым популярным овощем в Украине и чего ожидать украинцам осенью, рассказали в ТСН.

Урожай картофеля в 2021 году очень низкий. Эксперты утверждают, что нынешний картофель вырос небольшим – до 30 миллиметров в диаметре. Картофель такого размера обычно передают на крахмал, скармливают скоту или оставляют для посадки на следующий год.

Часть урожая начала портиться еще летом – картофель из-за проливных дождей просто начал гнить прямо в земле. Качество картофеля и его внешний вид в этом году тоже снизились, и фермеры вынуждены опускать цены на этот овощ.

В южных областях в конце лета фермеры старались продать весь картофель побыстрее и дешевле, так как хранить его было невозможно.

Эксперты утверждают, что в целом на ценах на картофель это пока не отразится. И есть еще надежда на урожай в северных регионах страны. Там в ближайшее время начнут собирать поздние сорта картофеля.

И только после этого станет понятно – хватит ли украинского картофеля в этом году или все-таки придется докупать импортный. А это может вызвать рост цен на картофель в торговых точках.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам пообещали снижение цен на подсолнечное масло.

А также рассказывали о том, что цены на яблоки в Украине рекордно упали.

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