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Ціни на яблука в Україні рекордно впали: названо причини і вартість

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Четвер 02 вересня 2021 08:03
Ціни на яблука в Україні рекордно впали: названо причини і вартість Ціни на яблука стрімко впали (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

На ринках України подешевшали більше ніж на третину яблука. Тому фрукти навіть встановили рекорд зі зниження ціни.

Про це повідомляє "Агроцентр".

За словами економіста Олега Пендзина, поточний рік є дуже сприятливим для яблунь. Зокрема, цьогоріч ціни на яблука нижчі у порівнянні з минулим роком. Також вартість знизилась на 35-40%.

Ціни на яблука

У столиці лідерами сортів яблук є "Чемпіон", "Слава переможцям" та "Малинівка". Ціни на фрукт коливаються від 10 до 20 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що зараз ціни стабільні, але згодом трохи зростуть.

Окрім того, у 2020 році вартість яблук у середньому в Україні становила 26-27 гривень за кілограм. Цього року – вона впала до позначки 16-17 гривень за кілограм.

"Посприяв зменшенню ціни на яблука хороший урожай. Тому на українському ринку переважає вітчизняний продукт. Нині ціна найбільш вигідна", – зазначив Пендзин.

Фахівець додав, що після перших холодів яблука почнуть поступово дорожчати.

Цікаві факти про яблука

Яблуко - один з "найстаріших" фруктів. Археологи вважають, що ці фрукти були вже у 6500 році до нашої ери. Яблука запобігають раку та покращують роботу мозку.

Найбільше яблуко важить 1,5 кілограми, воно внесене до Книги рекордів Гіннеса.

Загалом існує 8 тисяч сортів яблук. Одне яблуко здатне замінити чашку кави. Вони чудово тонізують. Вчені з США вважають, що яблучний сік може захистити від розвитку психічних хвороб.

Найвідоміші яблука - це яблуко з Дерева пізнання, це те, яке впало на голову Ньютону і стало символом компанії Apple.

Раніше ми повідомляли, що в Україні восени сильно впаде в ціні популярний фрукт.

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