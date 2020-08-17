Діти повинні піти в школу 1 вересня, - МОЗ

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти могли піти в школу з 1 вересня. В рекомендаціях враховані маршрути учнів та графік допуску до закладів освіти.

Про це заявив на брифінгу мініст охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням своїх можливостей, будуть їх виконувати.

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація", - заявив він.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня.

Відзначимо, в Кабінеті міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання.

РБК-Україна писало, що в разі різкого погіршення ситуації з коронавірусом в столиці можуть посилити карантин.