ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Діти повинні піти в школу 1 вересня, - МОЗ

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 09:46
Діти повинні піти в школу 1 вересня, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів

Міністерство охорони здоров'я розробило рекомендації, щоб діти могли піти в школу з 1 вересня. В рекомендаціях враховані маршрути учнів та графік допуску до закладів освіти.

Про це заявив на брифінгу мініст охорони здоров'я Максим Степанов.

Степанов заявив, що питання виконання рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів. І вони, з урахуванням своїх можливостей, будуть їх виконувати.

"МОЗ стоїть на тому, щоб наші діти з 1 вересня пішли в школу. Звичайно, якщо цьому буде дозволяти епідситуація", - заявив він.

Нагадаємо, в Кабінеті міністрів України розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня.

Відзначимо, в Кабінеті міністрів України стверджують, що університети мають право самостійно визначати форму навчання.

РБК-Україна писало, що в разі різкого погіршення ситуації з коронавірусом в столиці можуть посилити карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українипреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся