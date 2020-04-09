В Україні роблять мало тестів на COVID-19: з'явилося пояснення від лікаря з Києва

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Сімейні лікарі з Києва дали відповідь, чому в Україні роблять мало тестів на COVID-19

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 1892 осіб, з яких 57 людей померли, а 45 – одужали. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні можуть робити до 30 тисяч тестів на тиждень, але з початку пандемії в Україні було зроблено всього близька 20 тисяч.

За офіційною статистикою, в Україні досить ПЛР-тестів і в кожну область було відправлено не менше 100 тисяч з допомоги, яка прибула з Південної Кореї. Однак у соціальних мережах українці скаржаться, що тести медики роблять не завжди та посилаються на протоколи. Два сімейних лікарі з Києва пояснили, що насправді відбувається з тестуванням, пише "КП в Україні".

"У нас було жорстка вказівка: розпитувати, чи була людина в Китаї, Гонконгу чи контактував з прибулими. Італія, Іспанія, Америка тоді навіть не розглядалися як вогнища небезпеки. Проби на тести брали тільки у "азіатів". А оскільки в нашу клініку такі практично не зверталися, то і діагнози були звичайні – грип, ГРВІ, бронхіт. Адже симптоми дуже схожі. Пізніше, коли стало відомо про пандемію в Італії, Іспанії, географія розширилася, але закордонні поїздки та контакти все одно залишалися вирішальним фактором для того, щоб вирішувати – робити людині тест чи ні", - розповіла сімейний лікар Людмила.

Вона додала, що ситуація на цей момент змінилася і тестів стали робити набагато більше та схема діагностування пацієнтів тепер інша.

"Тестів дійсно достатньо, і наше керівництво дало "добро" на направлення. Навіть у мене в сейфі зберігаються на всяк випадок кілька систем. Я кажу не про експрес-тести, які можуть дати результат лише на 7-й день хвороби і які продаються навіть в аптеках, а про спеціальні – ПЛР-тести, які виявляють пандемічний вірус на ранній стадії. Ми прив'язуємося більше не до переміщень людей – тільки до симптомів. Коли пацієнт телефонує і розповідає, що з ним відбувається, я визначаю, що один або два симптоми збігаються з COVID-19. Тоді я заповнюю інформаційну згоду на тест і направляю за адресою хворого мобільну бригаду. Якщо на місці виявляється, що необхідна госпіталізація, тест будуть робити в лікарні. Якщо пацієнта можна залишити вдома на обсервації, у нього забирається мазок. До кінця робочого дня старша медсестра передає зразки в міську лабораторію", - пояснила лікар.

А ось результати тестів затримуються, оскільки лаборанти перевантажені та буває таке, що відповідь потрібно чекати два дні. В середньому у сімейного лікаря за день збирається близько трьох зразків в день.

Як розповів сімейний лікар з іншого району столиці, у них і досі є усне розпорядження розпитувати хворих про переміщення і контакти.

"І справа не в самих тестах, а в тому, що на них накручується: це бензин для машини, захисні костюми для лікарів, дезінфекція. Стара радянська система, коли медицина працює на інтереси свого керівництва, а не заради користі пацієнта, на жаль, залишається", - пояснив Леонід.

Він додав, що головна проблема полягає в тому, що лабораторії не можуть впоратися з великою кількістю тестів і через це масова діагностика сильно гальмується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хвора коронавірусом лікар розповіла про перших симптомах.