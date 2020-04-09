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У лікарні була всього 7 хвилин: у Кіровоградській області від коронавіруса загинула жінка

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 09:00
У лікарні була всього 7 хвилин: у Кіровоградській області від коронавіруса загинула жінка
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус забрав життя ще однієї літньої жінки

Коронавірус в Україні продовжує заражати та зафіксовано 1668 хворих, з яких 52 людини померли. В Кіровоградській області жертвою COVID-19 стала 77-річна жінка. Як розповіли в обласній державній адміністрації, пацієнтка поступила в дуже важкому стані та врятувати її не вдалося.

Мешканку Новомиргорода Кіровоградської області доставили в лікарню у важкому стані та з моменту госпіталізації, і до моменту її смерті пройшло всього 7 хвилин. Лікарі повідомили, що пацієнтка дуже пізно звернулася за допомогою і досить довго лікувалася вдома самостійно. У лікарні їй зробили експрес-тест на коронавірус і він виявився позитивним.

"Результати перевірили за допомогою ПЛР-діагностики. 7 квітня отримали підтвердження, що жінка була хвора на коронавірус", - розповів голова ОДА Андрій Балонь.

Всіх рідних загиблих зараз ізолювали та обстежують методом ПЛР-тестування. Лікарню, в яку привезли жінку, а також її будинок, продезінфікували. Відомо, що вона контактувала з 14 людьми, в тому числі й медиками.

Крім того, голова Новомиргородського району Алла Шевченко уточнила, що літня жінка померла від супутніх захворювань. Її привезли до лікарні в дуже важкому стані, і лікарі намагалися провести реанімацію. Однак розтин показав, що у пацієнтки була гостра серцева недостатність, а ось запалення легенів не було.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали нову небезпеку COVID-19 – він швидко поширюється в організмі.

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