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Хвора лікар розповіла про перші симптоми коронавіруса: рецептори відключилися

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 08:22
Хвора лікар розповіла про перші симптоми коронавіруса: рецептори відключилися
Перші симптоми коронавіруса-втрата смаку (фото РБК-Україна)

Лікар-дієтолог захворіла коронавірусом і описала свої перші симптоми

Коронавірус в Україні інфікував 1668 осіб, 52 людей померли, 38 пацієнтом одужали. Російський лікар-дієтолог Євген Кобиляцька заразилася Covid-19 і описала перші симптоми інфекції у своєму Telegram-каналі. Медик розповіла, що першим тривожним знаком стала втрата у неї нюху. Вона не відчувала смаку їжі.

"Все було нормально. Я їла бутерброд з сиром. Звичайний житній хліб і звичайний сир, типу моцарели. Їм і думаю – а чому це такий сир солоний?.. А це у мене нюх вже пропав і тонкі смакові рецептори відключилися, залишилися тільки ті, які відчували сіль", – повідомила лікар.

Медик зазначила, що до лікаря вона пішла тільки через тиждень, коли у неї підскочила температура, до цього часу вона лікувалася вдома народними засобами. Також вона згадала, що схудла під час хвороби на три кілограми.

"Якщо не відчуваєш смаку, тобто не цікаво. Просто лінь", –зазначила вона.

Кобилянська порадила зміцнювати імунітет і серйозно ставиться до свого здоров'я.

"Лягайте в ліжко, обмотайте горло шарфом, надіньте теплі шкарпетки, сховайтеся ковдрою і попросіть зварити вам курячий бульйон... Цілий день пийте чай з лимоном", – написала лікар.

Як ми раніше писали, куди звертатися, якщо у вас симптоми коронавіруса і вам відмовили у тестуванні.

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