В Украине делают мало тестов на COVID-19: появилось объяснение от врача из Киева

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Семейные врачи из Киева дали ответ, почему в Украине делают мало тестов на COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 1892 человек, из которых 57 человек скончались, а 45 – выздоровели. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине могут делать до 30 тысяч тестов в неделю, но с начала пандемии в Украине было сделано всего около 20 тысяч.

По официальной статистике, в Украине достаточно ПЦР-тестов и в каждую область было отправлено не менее 100 тысяч из помощи, которая прибыла из Южной Корее. Однако в социальных сетях украинцы жалуются, что тесты медики делают не всегда и ссылаются на протоколы. Два семейных врача из Киева объяснили, что на самом деле происходит с тестированием, пишет "КП в Украине".

"У нас было жесткое указание: расспрашивать, был ли человек в Китае, Гонконге или контактировал ли с прибывшими. Италия, Испания, Америка тогда даже не рассматривались как очаги опасности. Пробы на тесты брали только у "азиатов". А поскольку в нашу клинику такие практически не обращались, то и диагнозы были обычные – грипп, ОРВИ, бронхит. Ведь симптомы очень похожи. Позже, когда стало известно о пандемии в Италии, Испании, география расширилась, но зарубежные поездки и контакты все равно оставались решающим фактором для того, чтобы решать – делать человеку тест или нет", - рассказала семейный врач Людмила.

Она добавила, что ситуация на данный момент изменилась и тестов стали делать намного больше и схема диагностирования пациентов теперь другая.

"Тестов действительно достаточно, и наше руководство дало "добро" на направления. Даже у меня в сейфе хранятся на всякий случай несколько систем. Я говорю не об экспресс-тестах, которые могут дать результат только на 7-й день болезни и которые продаются даже в аптеках, а о специальных – ПЦР-тестах, которые выявляют пандемический вирус на ранней стадии. Мы больше не привязываемся к перемещениям людей – только к симптомам. Когда пациент звонит и рассказывает, что с ним происходит, я определяю, что один или два симптома совпадают с COVID-19. Тогда я заполняю информационное согласие на тест и направляю по адресу заболевшего мобильную бригаду. Если на месте оказывается, что необходима госпитализация, тест будут делать в больнице. Если пациента можно оставить дома на обсервации, у него забирается мазок. К концу рабочего дня старшая медсестра передает образцы в городскую лабораторию", - объяснила врач.

А вот результаты тестов задерживаются, так как лаборанты перегружены и бывает такое, что ответ нужно ждать два дня. В среднем у семейного врача за день собирается порядка трех образцов в день.

Как рассказал семейный врач из другого района столицы, у них до сих пор есть устное распоряжение расспрашивать больных о перемещениях и контактах.

"И дело не в самих тестах, а в том, что на них накручивается: это бензин для машины, защитные костюмы для врачей, дезинфекция. Старая советская система, когда медицина работает на интересы своего руководства, а не ради пользы пациента, к сожалению, остается", - объяснил Леонид.

Он добавил, что главная проблема состоит в том, что лаборатории не могут справиться с большим количеством тестов и из-за этого массовая диагностика сильно тормозится.

Напомним, ранее мы писали о том, что заболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах.