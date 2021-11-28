В Україні виготовлятимуть пасажирські гелікоптери на 8 місць: що відомо (відео)
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" почне виробництво нових композитних пасажирських вертольотів з європейських матеріалів, розрахований на 8 посадочних місць.
Про це президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв розповівши у коментарі FED.
В рамках форуму "Велике будівництво: авіація та туризм" в міжнародному аеропорту "Бориспіль" від підприємства були представлені військові та санітарні вертольоти, композитні лопаті та інші комплектуючі вітчизняного виробництва.
Як зазначив Богуслаєв, генеральний конструктор зі створення і модернізації вертолітної техніки, в Україні з'явилася вертолітна індустрія, і "раніше цього не було".
На "Мотор Січ" побудували лінію на 60 вертольотів на рік.
"Зараз робимо 20. Будуть замовлення, будемо робити 60", - говорить керівник підприємства.
За словами Богуслаєва, зараз вертольоти - вже не розкіш, але вже необхідність.
"Зараз відкриваємо цех з виробництва фюзеляжів. Наступний етап - це пасажирський вертоліт, абсолютно композитний, з європейських матеріалів, на 8 осіб", - розповів він і додав, що є і перспективи, і попит.
На форумі від підприємства також презентували санітарний вертоліт Мі-2МСБ-1, оснащений європейським обладнанням і здатний транспортувати хворого в будь-якому стані.
Санітарний вертоліт Мі-2МСБ-1 (фото: скріншот)
"Вертольоти наполовину композитні: композитні лопаті, скляна кабіна, вона повністю цифрова всередині - все вироблено українськими конструкторами, сертифіковано", - розповів Богуслаєв.
На такі вертольоти від держави є замовлення на 25 штук, і в 2022-му підприємство має зробити 10.
Також були представлені композитні лопаті та легкий ударний вертоліт для військових, модернізований 8МСБ-В.
Ударний вертоліт 8МСБ-В (фото: скріншот)
Відео: на запорізькому підприємстві "Мотор Січ" вироблятимуть вертоліт для туристів
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