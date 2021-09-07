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У Фастові вагітну жінку рятували вертольотом прямо зі стадіону

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Фастів, Вівторок 07 вересня 2021 15:00
У Фастові вагітну жінку рятували вертольотом прямо зі стадіону У Фастові гелікоптер забрав вагітну жінку до Києва (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Styler

У Фастові лікарі змушені були застосувати аеромедичну евакуацію пацієнтки і вертольотом доставили вагітну жінку до київської лікарні.

Про це у соціальних мережах розповідають місцеві мешканці, яких спочатку налякали автівки швидкої і гелікоптер на стадіоні "Машинобудівник" ім. Віталія Качановського.

У Фастові вагітну жінку рятували вертольотом прямо зі стадіону

Скриншот (facebook.com/Привіт з Фастова 2.0)

Що ж сталося?

За словами медичного директора з дитинства і пологової допомоги Фастівської центральної районної лікарні Юлії Казакової, 7 вересня аеромобільна бригада екстренної медичної допомоги здійснювала перевезення місцевої мешканки, яка має народжувати.

"Сьогодні санавіація (екстрена медична допомога) транспортували хвору з реанімаційного відділення КНП ФМР "Фастівської ЦРЛ" до Київської обласної лікарні, оскільки транспортування реанімобілем несло загрозу життю пацієнтки", - розповіла Юлія і побажала здоров'я жінці та її майбутній дитині.

Зауважимо, що в Україні вперше вертоліт доставив пацієнтку до лікарні лише у квітні 2021 року. Тоді 78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушенням мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка до інсультного центру Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львів.

Відтоді подібна практика час від часу застосовується лікарями в нашій країні. Особливо, коли мова йде про негайне збереження життя людини.

Раніше чиновники МВС обіцяли, що таке швидке евакуювання пацієнтів із віддалених місць у лікарні (у разі потреби) запровадять по всій країні до 2023 року.

У Фастові вагітну жінку рятували вертольотом прямо зі стадіону

Вертоліт медичної евакуації (фото: mvs.gov.ua)

Нагадаємо, днями наречена 19-річного переможця "Голосу країни" розповіла про вагітність.

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