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В Украине будут производить пассажирские вертолеты на 8 мест: что известно (видео)

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Воскресенье 28 ноября 2021 09:04
В Украине будут производить пассажирские вертолеты на 8 мест: что известно (видео) Фото: в "Мотор Сич" рассказали о производстве пассажирских вертолетоев (facebook.com/motorsich1)
Автор: Владимир Костырин

Запорожское предприятие "Мотор Сич" начнет производство новых композитных пассажирских вертолетов из европейских материалов, рассчитанный на 8 посадочных мест.

Об этом президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев рассказал в комментарии FED.

В рамках форума "Большое строительство: авиация и туризм" в международном аэропорту "Борисполь" от предприятия были представлены военные и санитарные вертолеты, композитные лопасти и другие комплектующие отечественного производства.

Как отметил Богуслаев, генеральный конструктор по созданию и модернизации вертолетной техники, в Украине появилась вертолетная индустрия, и "раньше этого не было".

На "Мотор Сич" построили линию на 60 вертолетов в год.

"Сейчас делаем 20. Будут заказы, будем делать 60", - говорит руководитель предприятия.

По словам Богуслаева, сейчас вертолеты - уже не роскошь, но уже необходимость.

"Сейчас открываем цех по производству фюзеляжей. Следующий этап - это пассажирский вертолет, абсолютно композитный, из европейских материалов, на 8 человек", - рассказал он и добавил, что есть и перспективы, и спрос.

На форуме от предприятия также презентовали санитарный вертолет Ми-2МСБ-1, оснащенный европейским оборудованием и способный транспортировать больного в любом состоянии.

В Украине будут производить пассажирские вертолеты на 8 мест: что известно (видео)

Санитарный вертолет Ми-2МСБ-1 (фото: скриншот)

"Вертолеты наполовину композитные: композитные лопасти, стеклянная кабина, она полностью цифровая внутри - все произведено украинскими конструкторами, сертифицировано", - рассказал Богуслаев.

На такие вертолеты от государства есть заказ на 25 штук, и в 2022-м предприятие должно сделать 10.

Также были представлены композитные лопасти и легкий ударный вертолет для военных, модернизированный 8МСБ-В.

В Украине будут производить пассажирские вертолеты на 8 мест: что известно (видео)

Ударный вертолет 8МСБ-В (фото: скриншот)

Видео: на запорожском предприятии "Мотор Сич" будут производить вертолет для туристов

Ранее сообщалось, что в больницу Львова эвакуировали на медицинском вертолете мальчика с острым инсультом

Также мы писали, что в сентябре в Фастове беременную женщину спасали с помощью вертолета прямо со стадиона.

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