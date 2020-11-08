В Україні писатимуть ювілейний радіодиктант: де і коли слухати

В Україні щорічно 9 листопада відзначають День української писемності та мови. З нагоди свята традиційно проводиться Радіодиктант національної єдності. Цьогоріч його писатимуть у понеділок, 9 листопада. Розпочнеться диктант вранці, о 9:15.

Як йдеться на сторінці заходу в Facebook, цьогорічний Радіодиктант національної єдності буде ювілейним. Акції виповнюється 20 років.

Над ювілейним працювали троє фахівців: відомий письменник і видавець Іван Малкович, докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко і відома акторка Римма Зюбіна.

Слухати радіодиктант можна буде на:

телеканалі UA: ПЕРШИЙ,

ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо

в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура,

Щоб доєднатися до написання диктанту слід увімкнути о 09:00 одну із трьох трансляцій. Сам текст зачитуватиме акторка Римма Зюбіна о 09:15.

Для того, щоб надіслати на перевірку свій текст, його треба писати лише від руки. Результати стануть відомими упродовж 1–2 місяців. Усе буде залежати від кількості отриманих листів. Учасники, які відправлять вчасно текст на перевірку та отримають найвищі бали отримають подарунки від партнерів проєкту.

Надіслати свою роботу можна протягом доби, як онлайн формою, так і поштою. Паперові листи прийматимуть за адресою: м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26, Українське радіо, "Радіодиктант".

Організатори наголосили на тому, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Водночас в онлайн режимі свою роботу можна надіслати на поштову скриньку: rd@ukr.radio. Для цього потрібно зробити або відсканувати написаний текст.

Сам текст диктанту оприлюднять 11 листопада об 11:00 на сайті "UA: Українське радіо".

Нагадаємо, що депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв запропонував запровадити в Україні нову мову – українську російську. Він уточнив, що російська мова, якою користуються в Україні, сильно відрізняється від тої, на якій говорять в Росії.

Раніше повідомлялося, що з 2021 року претенденти на посади в органах державної влади або місцевого самоврядування складатимуть обов'язковий іспит з української мови.