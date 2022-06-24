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Стипендії до 30 000 гривень. Кабмін запустив програму для охочих перейти в IT

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 17:27
Стипендії до 30 000 гривень. Кабмін запустив програму для охочих перейти в IT Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет Міністрів України запустив державну програму для українців, які бажають перейти в IT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запускається програма "Старт в IT".

"Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень для навчання та отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика або графічного дизайнера. Кошти можуть бути витрачені тільки на оплату школи або курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації", - зазначив він.

За його словами, загалом ця програма дозволить 60 тисячам українців перейти в IT. Загальний бюджет складе 1,8 млрд гривень.

"Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили або знаходяться в простої і хочуть оволодіти новими навичками для нової кар'єри", - уточнив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безробітних в Україні залучатимуть до громадських робіт.

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