Стипендії до 30 000 гривень. Кабмін запустив програму для охочих перейти в IT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запускається програма "Старт в IT".

"Це програма стипендій у розмірі до 30 тисяч гривень для навчання та отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика або графічного дизайнера. Кошти можуть бути витрачені тільки на оплату школи або курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації", - зазначив він.

За його словами, загалом ця програма дозволить 60 тисячам українців перейти в IT. Загальний бюджет складе 1,8 млрд гривень.

"Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили або знаходяться в простої і хочуть оволодіти новими навичками для нової кар'єри", - уточнив прем'єр.