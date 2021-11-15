В Україні знову дорожчатиме соняшникова олія: скільки коштуватиме літр

Ціна на соняшникову олію в Україні може досягти 100 гривень за літр.

Про це повідомив UBR член "Української Ради бізнесу" і власник компанії "Градолія" Станіслав Таршин.

Чому масло знову подорожчає

В українських магазинах незабаром знову подорожчає найбільш ходова олія - соняшникова. Це відбудеться в результаті подорожчання енергоносіїв.

За словами Таршина, восени природний газ різко подорожчав для підприємств майже в 2,5 рази. Тільки через це собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі зросте на 5-10%.

Також підвищилася вартість інших складових виробництва, а саме подорожчав гексанового розчинника й електроенергії, їх ціна зросла майже на 25%.

Разом з тим гексановий розчинник і е/е займають більше 30% в собівартості виробництва для олійно-жирової галузі.

"Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини", – підкреслив Таршин.

Експерт припускає, що перераховані ним фактори змусять підприємства піднімати ціни на кінцеву продукцію. На жаль, подорожчання соняшникової олії призведе до втрати українськими виробниками частки світового ринку і зниження обсягів виробництва.

Нагадаємо, що соняшникова олія за останній рік найбільше з продуктів піднялася в ціні і стала "золотою". Їі вартість вже майже зрівнялася з оливковою.