В Україні більше не будуть видавати лікарняні листи: що зміниться

Лікарняні листи в Україні перестануть існувати з 2020 року. У Верховній Раді 5 грудня прийняли за основу закон № 2275, що вносить зміни у функціонування системи загальнообов'язкового державного соцстрахування. У ньому передбачено, що з 2020 року лікарняні листи будуть оформлятися по-новому.

Замість звичного паперового документа, який українці повіряли в медустанові, а потім надавали за місцем роботи, буде працювати електронний реєстр листків непрацездатності.

В електронному реєстрі буде зберігатися вся інформація про видачу та продовження лікарняних. Цей перелік стане частиною держреєстру обов'язкового соцстрахування.

Крім того, цифровий документ про тимчасову непрацездатність буде створюватися на основі електронного медичного висновку.

Завірятися лікарняний буде за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) і буде містити висновок лікаря.

Такий медвисновок буде єдиною підставою для створення електронного листа непрацездатності.